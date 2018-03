Drie dagen werken Oostmalsesteenweg 26 maart 2018

Een aannemer start in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer op 9 april met wegenwerken op de Oostmalsesteenweg tussen Oostmalle en Rijkevorsel. Het wegdek van aan het kruispunt met Heikant-Oost (kruispunt niet inbegrepen) tot aan de Oostmalsesteenweg 315 wordt vernieuwd. De werken zullen ongeveer drie dagen duren. De eerste dag wordt het volledige wegdek afgefreesd. De volgende twee dagen worden de nieuwe asfaltlaag en de markeringen aangebracht. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Sint-Lenaarts. De Lijn (lijn 401) zal tijdens de werken via Vlimmeren rijden. Fietsers en voetgangers kunnen steeds langs de werfzone passeren. (VTT)