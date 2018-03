Dorp maakt zich op voor feesteditie stoet REDERIJKERS HERWERKEN 'IK BEN EEN FEESTKROKET' TOON VERHEIJEN

09 maart 2018

02u50 0 Rijkevorsel De Rijkevorselse Rederijkers organiseren dit weekend voor de 44ste keer de Halfvastenstoet. Voor de gelegenheid hebben ze het feestlied 'Ik ben een feestkroket' uit 1985 herwerkt. De stoet zal ook dit jaar nog gepaard gaan met serieuze veiligheidsmaatregelen zoals het plaatsen van betonblokken.

Heel Rijkevorsel maakt zich dit weekend weer op voor de traditionele Halfvastenstoet. Vele duizenden mensen zullen vooral zondagnamiddag weer afzakken naar het centrum voor de stoet. Voor de Rijkevorselse Rederijkers is het de 44ste keer dat ze de stoet organiseren. Een feesteditie, want 44 is deelbaar door 11 en dat is nu eenmaal een 'heilig' getal voor alle carnavalisten. "Speciaal voor de gelegenheid hebben we ook het nummer 'Ik ben een feestkroket' uit 1985, toen de stoet elf jaar bestond, herwerkt", zegt Peter Fleerakkers van de Rijkevorselse Rederijkers. "We hebben het zelf ingezongen en dat kun je duidelijk horen (lacht). We hebben er ook een nieuwe beat opgezet. Binnenkort zullen we het nummer ook op onze website zetten zodat iedereen onze zangtalenten kan aanhoren. We hebben op 28 april ook een receptie voor alle oud prinsen en prinsessen en oud-rederijkers met een carnavalsfeest. Dat moet het feestjaar compleet maken."





40 praalwagens

Aan de stoet nemen dit jaar een veertigtal praalwagens deel waarvan slechts een viertal uit eigen dorp. "Maar de buurtschappen die er eentje maken, doen dat wel met hart en ziel en maken er best mooie wagens van", vertelt Peter Fleerakkers. "Die laten we ook altijd vooraan in de stoet plaatsnemen. De andere deelnemers komen vanuit buurdorpen en Nederland. Onze stoet trekt inderdaad ook jaar na jaar nog altijd vele duizenden toeschouwers. Er komen zelfs bussen vanuit Nederland om hier carnaval te vieren. We durven er geen aantal op plakken, maar de straten staan vol, de cafés zitten vol en onze feesttent ook. We mogen dus gerust zeggen dat carnaval leeft."





Veiligheidsmaatregelen

De stoet vertrekt dit jaar om 13.30 uur en trekt door Dorp, Bochtenstraat, Merelstraat, Lijsterstraat, Looiweg, Boshoevenweg, Oostmalsesteenweg, Hoek, Dorp en Bavelstraat. Ondanks dat het niveau van de terreurdreiging is gedaald, blijven de maatregelen in Rijkevorsel wel gehandhaafd. "Er zullen nog steeds een aantal straten afgezet worden met zware betonblokken", zegt Peter Fleerakkers. "We gaan ons daar niet tegen verzetten. Nog altijd beter voorkomen dan genezen. Er zullen zelfs extra versperringen komen. De politie zal ook zichtbaar aanwezig zijn. De veiligheid van de mensen is te belangrijk."





Vanaf vandaag begint men met de opbouw van het evenement. In de loop van maandag wordt alles weer afgebroken.