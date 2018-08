Dj's gezocht voor Kamp Noord 09 augustus 2018

De organisatoren van de muziekwedstrijd Kamp Noord is nog altijd op zoek naar nieuwe deelnemers. Dit jaar trekt Kamp Noord de kaart van de dansmuziek en gaat men op zoek naar de beste dj. In 2016 won DJ Villion de wedstrijd en als winnaar mocht hij draaien op Tomorrowland. Kamp Noord zoekt in totaal 21 dj's die uit Brasschaat, Brecht, Essen, Hoogstraten, Kalmthout, Kapellen, Rijkevorsel, Stabroek of Wuustwezel komt. De kandidaat mag maximaal 30 jaar oud zijn. De geselecteerden nemen het tegen elkaar op in een heuse battle op het festival Notchez in Kapellen tussen 12 en 2 uur. De wedstrijd wordt gespeeld op één dag. Tijdens de Notchez festivaldag op 8 september van 12 tot 2 uur. Daar staan ook Halve Neuro, The Skadillacs en finally Magnus ft. Eva De Roo op het podium. De winnaar krijgt 750 euro en krijgt de kans om op enkele festivals te spelen. Inschrijven kan nog tot 15 augustus. (VTT)