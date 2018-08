Diede Van Dun lijsttrekker Proveussel 30 augustus 2018

Diede Van Dun, ex N-VA, wordt de lijsttrekker van Proveussel. Dat is nieuwe partij met onder meer een groot aantal leden van het huidige SNR.





De huidige schepenen Lizette Keysers en Jos Boeckx zullen ook nog een plaats krijgen op de lijst. Diede Van Dun stond zes jaar geleden nog op de lijst van N-VA. Hij stond op een negende plaats, maar geraakte toch als laatste en zesde verkozen. Later stapte hij echter uit de fractie.





Ook enkele leden van sp.a zouden een plaats krijgen op de lijst. Sp.a zelf komt niet meer met een eigen lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen. (VTT)