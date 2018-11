Cultuurprijzen voor De Singer en voor Jef Lenaerts van 't Veussels Tonjel Toon Verheijen

17 november 2018

09u04 0 Rijkevorsel De cultuurraad van Rijkevorsel heeft de Cultuurprijzen 2018 uitgereikt aan De Singer en aan Jef Lenaerts van 't Veussels Tonjel.

Tijdens de algemene vergadering van de cultuurraad van 7 november kregen de verenigingen aangesloten bij de cultuurraad de kans om een stem uit te brengen voor hun favoriete vereniging of individu.

De Singer vzw kwam als winnaar uit de bus voor de Cultuurprijs Rijkevorsel 2018 in de categorie ‘verenigingen’. Uit handen van schepen van cultuur Karl Geens en voorzitter van de cultuurraad Roger Verlinden kregen ze een oorkonde en een cheque ter waarde van 250 euro. De Singer is een club met een aanbod van rock, jazz, klassiek, stand-up comedy. Bart Peeters, The Levellers, Axelle Red, Fischer-Z, Daan, Raymond van het Groenewoud en zelfs Toots Thielemans traden er op. Alles wordt er gedaan door vrijwilligers. De andere genomineerden waren de Koninklijke Sint-Jorisgilde, NSB Rijkevorsel en de Rijkevorselse Rederijkers.

De winnaar van de Cultuurprijs Rijkevorsel 2018 bij de individuen is Jef Lenaerts geworden. Voor zijn grote verdienste op socio-cultureel vlak kreeg hij een beeldje van kunstenaar Corry Ammerlaan en een oorkonde in ontvangst. Jef is al 30 jaar lid van ’t Veussels Tonjel. Tot 2007 stond hij zelf op de planken, maar nu is hij ‘chef decor’. De andere genomineerde was Lisette Hermans, voorzitster en bezielster van Weefkring Rijkevorsel.