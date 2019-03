Concurrenten Jumbo en Albert Heijn straks samen op site Breebos? Toon Verheijen

25 maart 2019

09u18 0 Rijkevorsel Een aannemer begint deze week met de afbraakwerken van de leegstaande gebouwen van Breebos. Het gaat om het gedeelte waar vroeger onder andere een slagerij, warenhuis Aldi en een bowling waren gevestigd. Daar komt onder andere de Nederlandse warenhuisketen Jumbo te zitten. In een nieuw pand naast de huidige Hubo zou dan weer Albert Heijn een stek willen.

Alle gebouwen van Breebos worden met de grond gelijk gemaakt. Daarmee verdwijnt ook een stukje geschiedenis, want Breebos begon ooit met één winkeltje en een magazijn in een stal van de boerderij die er ooit stond. Decennialang zijn er gebouwen bijgebouwd. Naast de oude gebouwen verdwijnen ook het benzinestation en de krantenwinkel. Die laatste krijgt dan wel weer onderdak in het nieuwe gebouw.

Jumbo en Albert Heijn

Ondertussen is ook al gekend dat warenhuisketen Jumbo er een winkel zal openen. Rijkevorsel zal daarmee een van de eerste winkels krijgen van de Nederlandse keten. Ook de naam van Albert Heijn is gevallen. De concurrent van Jumbo zou zijn intrek nemen in het nieuwe gebouw dat naast Hubo wordt opgetrokken. AH zelf blijft voorlopig op de vlakte. "We communiceren pas over nieuwe locaties wanneer alles in kannen en kruiken is", reageert de woordvoerster.

Op de site Breebos zitten nu al bekende zaken als Action, Aldi, Bel & Bo, Hubo, Zeeman en Kruidvat.