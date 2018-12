Cis Voeten (64) op handen gedragen door Van Roey voor 50 jaar dienst Kristof Baelus

20 december 2018

18u00 0 Rijkevorsel Cis Voeten werd in 1968, bij het begin van de Kerstvakantie door zijn moeder meegestuurd met de buurman om te werken bij Van Roey. Noodgedwongen ruilde Cis zijn boekentas om tegen zijn werkkledij. Ondertussen is hij reeds 50 jaar actief bij Van Roey. Hiervoor zet de firma hem op gepaste wijze in de bloemetjes.

Als jonge snaak begon Cis als helper bij de firma. Hij groeide al snel door tot bekister en werd op de jonge leeftijd van 14 al ploegbaas. Zelf nu groeide hij nog verder door, door zijn klare kijk op complexe zaken en zijn jarenlange ervaring kon hij de laatste 30 jaar aan de slag als werfleider. Hij heeft hierdoor heel wat indrukwekkende projecten kunnen leiden en heeft zeer veel jonge collega’s de kneepjes van het vak mogen leren.

“Als jonge gast moest je het eerst wat ontgelden. Ik ben eens ingetimmerd tussen de ‘travers’ en de collega’s lieten me er een tijdje zitten”, zegt Cis. “Eerst werd je op je plaats gezet en dan maakte je pas volwaardig deel uit van het team. Ik heb veel gelachen en heel hard gewerkt.”

Het is de eerste keer dat er bij van Roey iemand 50 jaar aan het werk is, het is dan ook een unieke gebeurtenis. “Ik heb heel veel collega’s en bazen zien komen en gaan. Vaak stopten ze na 40 jaar dienst op hun 55 jaar maar ik ben blijven doorgaan”, zegt Cis.

Ook de werkwijze is na al die tijd niet meer dezelfde als vroeger. Zo was het werk vroeger veel zwaarder en moesten ze sleuren met zware zakken cement van wel 50 kilogram. Nu is er veel meer stress, de vooropgestelde oplevertermijn moet behaald worden. “Je bent nog niet begonnen of de klant zou willen dat het werk al klaar was, zo gaat dat nu eenmaal”, zegt Cis.

Natuurlijk heeft Cis meegewerkt aan tal van projecten, ook projecten waar hij bijzonder fier op is. “Ik heb echt alles gezien, van ziekenhuizen tot zwembaden en wat watertorens tot bruggen. “Als ik voorbij de watertoren van Bekkevoort kom ben ik nog steeds fier, zoiets vergeet je niet. De watertoren heeft een speciaal ontwerp en is niet eenvoudig te maken, alles moet perfect zijn om het project tot een goed einde te brengen”, zegt Cis.

Ondanks alle veranderingen in de loop der jaren is de visie van het bedrijf wel dezelfde gebleven: ‘Bouwen met mensen’. “Bouwen met mensen betekent ook dat je je eigen mensen de ruimte geeft om te groeien in hun carrière. Cis is gestart als helpen en nu al 30 jaar werfleider. Hij is graag gezien bij de collega’s”, zegt algemeen directeur Luc Pièret.

Buiten zijn collega’s weten ook enkele klanten van de laatste jaren hem te waarderen. Ook zij waren aanwezig tijdens de huldigingsdag van Cis. Na een ganse dag vol verrassingen was voor Cis de Gouden Palm der Kroonorde voor 50 jaar dienst toch wel de kers op de taart. Deze kreeg hij uit handen van Frans Van Roey.