Chirolokaal ontruimd na gasgeur 12 maart 2018

Beerse





Een chirolokaal aan de Zuiderdijk in Sint-Jozef werd afgelopen weekend ontruimd. De leiders van de JoRo's van de KSA in Beerse kwam er vrijdagavond aan voor een weekendkamp en roken meteen een gasgeur. "De leiding heeft dan de verstandige beslissing genomen om meteen de brandweer te verwittigen", zegt burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA) van Rijkevorsel. "Die is ter plaatse gekomen en in één van de ruimtes werd inderdaad een verhoogde gasconcentratie waargenomen. Daarop is besloten om het gebouw te evacueren. Het ging om een twintigtal kinderen en hun leiders. Zij zijn uiteindelijk met wagens van ouders én met wagens van onze technische dienst naar hun lokalen in Beerse gebracht waar ze het kamp verder hebben kunnen zetten." Een deel van de chirolokalen aan de Zuiderdijk in Sint-Jozef zal nog wel afgesloten worden. "Eerst moet alles opnieuw gekeurd worden vooraleer de Chiro het lokaal weer mag gebruiken of verhuren", zegt Dorien Cuylaerts. "Voor de Chiro zelf was er geen probleem, want zij hadden er afgelopen weekend geen activiteiten." De precieze oorzaak van de gaslek wordt nog onderzocht. (VTT)