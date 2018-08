Bob Van den Eijnden lijsttrekker voor CD&V 30 augustus 2018

Huidige eerste schepen Bob Van den Eijnden wordt de lijsttrekker voor CD&V tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Op de tweede plaats staat OCMW-raadslid Hild Janssen en de derde stek is weggelegd voor OCMW-voorzitter en schepen Wim De Visscher.





Lieven Van Nyen krijgt plaats vier en Patrick Nobels staat vijfde. Lijstduwer van de eerste kolom is Monique Gabriels. Helemaal achteraan staat CD&V-voorzitter Jimmy Janssen. Met Hans Van Loon en Jos Van Looveren is ook de land- en tuinbouw vertegenwoordigd. (VTT)