Bibliotheek verhuist 20.000 boeken 23 maart 2018

De gemeente organiseert op zaterdag 26 mei het openingsfeest van het nieuwe gebouw waar de bibliotheek, de sector vrije tijd en consultatiebureau Kind & Gezin een nieuw onderkomen krijgen. Voor de nieuwe bibliotheek open kan moeten er ruim 20.000 boeken verhuisd worden en een nieuw plekje krijgen. Daarom zal de bibliotheek gesloten zijn van 7 tot en met 25 mei. Voor een laatste nostalgisch bezoekje kun je dus nog tot en met 6 mei terecht in de Molenstraat.





Aan de Pioenstraat is een splinternieuw gebouw opgetrokken voor de buitenschoolse kinderopvang in Sint-Jozef. Vanaf woensdag 2 mei 2018 zullen de kinderen op de nieuwe locatie opgevangen worden. Ook De Schakel vzw verhuist van de Meir naar het gebouw in de Pioenstraat. (VTT)