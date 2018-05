Bib krijgt naam van schrijver Leo Pleysier 26 mei 2018

De bibliotheek, de vrijetijdsdiensten en het consultatiebureau van Kind & Gezin hebben hun intrek genomen in de nieuwbouw aan de Hoogstraatsesteenweg. Het gebouw heeft de naam gekregen van de bekende schrijver en ereburger van Rijkevorsel Leo Pleysier. Op zaterdag 26 mei 2018 zijn alle inwoners welkom om een bezoekje te brengen aan de Leo Pleysierbibliotheek. "De verhuis van de 20.000 boeken heeft moeite gekost, maar het is ons toch gelukt", lacht cultuurschepen Karl Geens (N-VA). " Voor de jeugd is er een aparte ruimte voorzien." De sector vrije tijd van de gemeente is gevestigd op de eerste verdieping. Daar zit ook Kind en Gezin. Er is ook nog een polyvalente ruimte. (VTT)