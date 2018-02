Bewegen na doorverwijzing door huisarts 17 februari 2018

Beate Hofkens uit Rijkevorsel en Lieve De Kinderen uit Hoogstraten starten samen met 'Bewegen op Verwijzing'. Dat is een project van het Vlaams Instituut voor Gezond Leven met steun van de Vlaamse overheid.





Dankzij dit project kunnen huisartsen uit Rijkevorsel en Hoogstraten hun cliënten voortaan doorsturen naar een bewegingscoach. Beate en Lieve hebben respectievelijk een bachelor en een master in de lichamelijke opvoeding. Voordat ze van start konden, hebben ze voor dit project een opleiding gevolgd als bewegingscoach. De opleiding heeft als doel om mensen op een laagdrempelige manier te motiveren om te bewegen.





"Dit project is voor iedereen toegankelijk en voor ieders budget", vertellen Beate en Lieve. "Alle deelnemers profiteren van zeer lage tarieven en heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming dan krijg je extra korting. Concreet betaal je voor een individuele sessie vijf euro per kwartier (of 1 euro bij een verhoogde tegemoetkoming) en 1 euro per kwartier (0,5 euro) voor een groepssessie. Een sessie duurt maximaal één uur. Om een afspraak te maken bij de bewegingscoach heb je een verwijsbrief nodig van de huisarts. (VTT)