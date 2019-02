Bevrijdingsheld Dick Henry (94) overleden Toon Verheijen

08 februari 2019

18u59 0 Rijkevorsel De Britse oorlogsveteraan Dick Henry is op 94-jarige leeftijd overleden in zijn thuisland. Dick werd in 2011 ereburger van Rijkevorsel. Als twintiger hielp hij de gemeente bevrijden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Dick Henry uit Wales ging eind 1943 in dienst en was actief bij de Royal Engineers. Zijn eenheid werd aan land gezet in Normandië in juni 1944 tijdens D-Day.

Als lid van de Royal Engineers was hij verantwoordelijk voor de aanvoer, de constructie en het onderhoud van de militaire noodbruggen die in onze ruime regio veelvuldig moesten worden gebouwd. Daarnaast stond hij ook in voor meerdere riskante ontmijningsoperaties.

Henry was één van de veteranen die in 1945 de verschrikkingen van de Naziconcentratiekampen in het bijzonder deze van Bergen-Belsen, met eigen ogen moest aanschouwen.

Ereburger

Samen met boezemvriend Wilf Jackson, die hij na de oorlog leerde kennen op bijeenkomsten van de Normandy Veterans, werd Dick in september 2011 gehuldigd als ereburger van de gemeente Rijkevorsel.

“We mochten Dick ook vaak in Rijkevorsel verwelkomen tijdens de herdenkingsmomenten van de bevrijding van ons dorp”, zegt voormalige secretaris Ray Van Heuckelom. “De laatste jaren lukte dit jammer genoeg niet meer, omdat hij door een stom ongeval in een rolstoel was beland. In zijn thuisland mocht hij echter nog geregeld op bezoek rekenen van een groep vrienden uit Rijkevorsel en omstreken. Het lokaal bestuur wil langs deze weg zijn medeleven betuigen aan de familie en vrienden van Dick Henry.”