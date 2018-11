Bevers trekt na 40 jaar nieuwe kaart: van hamburgers bij de cross naar chique bedrijfsevenementen Toon Verheijen

06 november 2018

20u10 0 Rijkevorsel Wie nu de naam Bevers zegt, denkt meteen aan de hamburger- en frietkramen op de veldritcrossen of aan voetbalstadions. Dat is en zal ook het DNA blijven van het Kempense bedrijf, maar na veertig jaar wil Bevers ook een andere toer op gaan. Met B-Verse mikken ze op iets chiquere evenementen voor bedrijven.

Wie al eens een veldrit bijwoont in de winter of een ander evenement in de Kempen of het Antwerpse, zal ze ongetwijfeld wel kennen. De typische hamburgerkramen van Event Catering Bevers (ECB), of ‘den Bevers' in de Kempense volksmond. Onlosmakelijk ook verbonden aan Rijkevorsel.



Na vier decennia hamburgers en andere snack bakken, gaat het bedrijf ook een nieuwe markt aanboren. Het gaat zich ook storten op de markt van bedrijfsevenementen. Het concept wordt vandaag en morgen voorgesteld op Festivak in de Nekkerhal in Mechelen.

Dries Van Dyck uit Malle werkt sinds een drietal maanden voor Bevers en moet het project mee vorm geven. Hij wil de ‘fans’ meteen geruststellen.



Niveau hoger



“Het DNA van Bevers, de publiekscatering, blijven we zeker doen”, zegt Dries Van Dyck.



“We willen gewoon echter ook iets nieuws proberen omdat we aanvoelen dat er potentieel is. Wij zijn niet het bedrijf dat moet proberen de absolute VIP-catering te gaan doen, maar we willen wel iets betekenen voor bedrijven die hun personeel eens willen verwennen. We denken dan bijvoorbeeld aan een brunch, een speciale wine & dine-avond, een streetfoodfestival. We blijven daarbij trouw aan onze producten, maar we tillen ze misschien net naar een niveau iets hoger. Je kan bijvoorbeeld een koffie aanbieden in een kartonnen bekertje, maar je kan die koffie ook aanbieden in een kartonnen bekertje in een iets stevigere houder en er nog iets extra bij doen. Daarmee verwen je de klant toch net iets meer.”

Nieuwe site



Het bedrijf lanceerde met www.b-verse.com (als je het op z'n Engels uitspreekt krijg je Bevers, red) ook een behoorlijk mooi uitziende website.



“In onze branche is dit toch vrij ongezien”, zegt Dries Van Dyck. “Het voordeel is wel dat we er logistiek al zijn op aangepast. Als bedrijven een streetfoodfestival willen, dan moeten we niet met één klein wagentje komen aanrijden. We kunnen redelijke grote festiviteiten aan. Uiteraard vergt het een investering voor ons. De wagens, het personeel, de presentatie: het moet net iets meer zijn dan hetgeen de mensen nu misschien van Bevers gewoon zijn. Het moet allemaal net iets van een hoger niveau zijn. Dat zal ook voor ons aanpassen zijn, maar we zijn er zeker van dat het gaat werken.”



Meer info is terug te vinden op www.b-verse.com.