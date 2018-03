Bestuurders van praalwagens Halfvastenstoet moeten ademtest afleggen 06 maart 2018

02u54 0 Rijkevorsel Rijkevorsel maakt zich weer op voor de 44ste editie van de Halfvastenstoet van de Rijkevorselse Rederijkers. De organisatie heeft samen met de gemeente en politie wel enkele veiligheidsmaatregelen uitgestippeld.

De start zondag is om 13.30 uur en de wagens trekken dan over Dorp, Bochtenstraat, Merelstraat, Lijsterstraat, Looiweg, Boshoevenweg, Oostmalsesteenweg, Hoek, Dorp en Bavelstraat. In de omloop van de stoet zijn confettivrije zones voorzien. Dit zijn alle straten behalve Dorp, Bochtenstraat tot aan Kasteelweg en Hoek. Voor de stoet wordt het centrum ook volledig afgesloten voor alle verkeer tussen 11 en 17 uur. Dorp zelf blijft tot 2 uur 's nachts afgesloten.





95 decibel

In samenspraak met de gemeente en politie worden er ook enkele veiligheidsmaatregelen genomen. Zo moeten de bestuurders van de carnavalwagens voor de start van de stoet een ademtest afleggen. Voor, tijdens en na de optocht is er een algemeen verbod voor alle drankgelegenheden om drank te serveren uit glas. Sterke drank is niet toegestaan. De boxen op de wagens moeten naar binnen gericht worden en mogen niet luider staan dan 95 dB. Tijdens de stoet mag uitsluitend confetti en snoepgoed uitgeworpen worden in de daarvoor voorziene zones. "We vragen de bezoekers ook om geen rugzakken, glas of scherpe voorwerpen mee te brengen", zegt burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA).





Fouilleren

"In het kader van de veiligheid kan de politie altijd overgaan tot fouilleren of identiteitscontroles. Ook de security aan de tent kan en mag fouilles uitvoeren en rugzakken controleren. Drank, glas, scherpe voorwerpen, varkensstiften of verven worden afgenomen. Tenslotte zal de lokale politie op deze zondag opnieuw alcoholcontroles uitvoeren in en rond Rijkevorsel." (VTT)