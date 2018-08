Beroep tegen komst 145.000 slachtkuikens vangt bot 25 augustus 2018

De vzw Aktiegroep Leefmilieu Kempen (VALK) uit Mol tekende onlangs beroep aan bij Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege tegen een beslissing van de provincie Antwerpen van 15 februari 2018 over een vergunning voor kippenbedrijf Leemans aan de Senator Coolsdreef. Daar zouden verspreid over drie stallen 145.000 slachtkuikens komen.





Tijdens het openbaar onderzoek werden acht bezwaren ingediend rond geurhinder, geluidshinder, stofhinder, ammoniakhinder, dierenleed, invloed op grondwaterpeil, toename van mobiliteit, verlies aan open ruimte, en verlies aan fauna en flora.





"Uit de adviezen blijkt dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt", zegt minister Joke Schauvliege.





"De gevraagde vergunning is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening. Daarom geven we het bedrijf wel degelijk een omgevingsvergunning."





