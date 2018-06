Begraafplaats krijgt sterrenweide 12 juni 2018

De begraafplaats in het centrum van Rijkevorsel krijgt een sterretjesweide. De bedoeling is dat die plaats een serene gedenkplek wordt voor ouders die hun kindje al vroeg in de zwangerschap verloren hebben. "Ouders van een doodgeboren kindje hebben vaak geen fysieke plaats waar ze heen kunnen om hun verdriet te verwerken", klinkt het bij het gemeentebestuur. "Zeker als de zwangerschap nog geen 180 dagen duurde en er geen geboorteakte is opgemaakt. Vaak heerst er nadien zelfs een taboesfeer: er wordt niet meer over gesproken, waardoor ouders in een zwart gat belanden. We willen als gemeente die ouders steunen. We willen hen een plek geven om ergens te bezinnen en stil te staan bij wat er is gebeurd." Op het kerkhof in het centrum van Rijkevorsel is een grafsteen met een passende tekst geplaatst. Ouders die dat willen, kunnen een gedenkteken met daarop de naam van hun kindje aanbrengen op de achterkant van deze steen. (VTT)