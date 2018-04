Auto ramt paal 27 april 2018

Aan de Bolksedijk in Rijkevorsel is donderdagochtend rond 9.30 uur een auto van de weg af geraakt. De 26-jarige bestuurder, M.J., ramde een elektriciteitspaal en kwam in de gracht terecht. De bestuurder zat gekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. (JVN)