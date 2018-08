Actiecomité Station Noorderkempen stuurt weer klachtenbundel naar NMBS 08 augustus 2018

02u42 0 Rijkevorsel Het actiecomité Station Noorderkempen heeft een memorandum opgesteld waarmee het nogmaals de NMBS-top wil wakkerschudden over minpunten rond de dienstverlening op en rond het station Noorderkempen.

De hoerastemming sinds het invoeren van de Beneluxtrein is fel geminderd. Er rijden nu wel meer treinen dankzij de IC Brussel-Amsterdam, maar geregeld valt er een trein weg - gisteren was dat weer het geval met die van 16.01 uur - of zijn er (forse) vertragingen.





De gemeente Brecht stuurde onlangs ook al een brief naar de NMBS om de situatie aan te kaarten. Het actiecomité Station Noorderkempen, dat destijds ontstaan is tijdens het Fyradebacle, gaat nu een nieuw memorandum opstellen. "Het gaat ons niet alleen om het afschaffen van treinen of de vertragingen", vertellen Joris Van der Schoot, gemeenteraadslid in Hoogstraten Arnold Wittenberg en schepen in Brecht Luc Torfs. "Er is ook totaal geen afstemming met De Lijn. We zouden ook graag meer open loketten zien, een toilet dat meer open is en voldoende parking. Ook voor mindervaliden kan de dienstverlening beter. Zij moeten nu een dag op voorhand reserveren, maar nog loopt het dikwijls mis."





Wordt aan gewerkt

De NMBS is er zich van bewust dat de dienstverlening nog altijd niet optimaal is. "Er wordt aan gewerkt", zegt woordvoerder Bart Crols. "De loketten zijn inderdaad niet altijd open, maar er is wel een automaat. En de parking: dat dossier loopt en wordt opgelost." (VTT)