30 maanden cel voor inbraken in twintig automaten Jef Van Nooten

20 november 2018

13u01 0

Twee Roemenen die tal van voeding- en drankautomaten hadden open gebroken in de Kempen zijn veroordeeld tot celstraffen tot 30 maanden. Nicolae-Cristinel B. (42) en Marian-Nelu B. (27) werden in totaal verdacht van een twintigtal inbraken in brood-, drank- en aardbeidautomaten. Ze waren onder meer actief in Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas en Lille, maar ook elders in Vlaanderen. Eén van de gekraakte automaten was die van bakker Jef Meeuwesen uit Rijkevorsel. “De broodautomaat werd volledig beschadigd. De schade bedraagt in totaal 2.864 euro”, sprak de advocaat van de bakker tijdens het proces. De twee Roemenen waren het buitenland reeds veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Nicolae-Cristinel B. (42) is nu veroordeeld tot 30 maanden cel en een geldboete van 800 euro. Zijn jongere kompaan Marian-Nelu B. (27) krijgt 20 maanden celstraf en 400 euro boete.