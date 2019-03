“Kwaliteit van onze stoet gaat er elk jaar op vooruit” Rederijkers organiseren 45ste editie van Halfvastenstoet Toon Verheijen

29 maart 2019

17u28 0 Rijkevorsel De Rederijkers organiseren dit weekend voor de 45ste keer de Halvastenstoet in het dorp. Meer en meer deelnemende wagens komen uit het eigen dorp. De gemeente en politie zullen ook de nodige veiligheidsmaatregelen nemen.

“We blijven trouw aan ons concept, maar we zijn blij dat de kwaliteit van de wagens jaar na jaar blijft stijgen”, vertelt Peter Fleerakkers van de Rederijkers. “Het klinkt misschien grof, maar de lelijkste wagens proberen we toch te vermijden. De beestenwagens met enkel wat muziekboxen op: die willen we eigenlijk niet (lacht). Dankzij de sponsoring van onze horeca slagen we er ook in om heel wat mooie wagens uit de omgeving naar hier te halen om bij ons mee te rijden. En wanneer je zo’n praalwagens hebt, dan stimuleert dat anderen ook om net iets meer moeite te doen.”

Eigen dorp

De stoet zondag zal zondag tussen de veertig en vijftig wagens tellen. “Het leuke is dat er ook meer en meer wagens opduiken uit ons eigen dorp”, zegt Peter Fleerakkers. “Kijk maar naar De Kleine Markweg. Die hebben zelfs een eigen vereniging opgericht. Vorig jaar hadden ze een wagen met een vliegtuigje dat omhoog en omlaag ging en ook dat jaar pakken ze weer uit met een knappe praalwagen. We proberen onze eigen wagens ook altijd een beetje vooraan in de stoet te steken. Kwestie van de jonge generatie klaar te stomen om over twintig jaar onze taak over te nemen (grijns).” Het fuifterrein is dit jaar ook een beetje groter gemaakt. “We verwachten toch een beetje goed weer waardoor we ons terrein iets hebben uitgebreid. Zo is het voor iedereen wat aangenamer om eventueel buiten te staan.”

De omloop van de stoet loopt langs de straten Dorp, Bochtenstraat, Merelstraat, Lijsterstraat, Looiweg, Boshoevenweg, Oostmalsesteenweg, Hoek, Dorp en Bavelstraat. Enkel in Dorp, Bochtenstraat tot aan Kasteelweg en Hoek mag er met confetti gestrooid worden.

Veiligheid



Bij de bestuurders van de carnavalswagens worden voor en na de stoet ademtests afgenomen en is er de afspraak dat slechts één persoon in de cabine mag plaatsnemen. Voor, tijdens en na de optocht is er een algemeen verbod (voor alle drankgelegenheden) om drank te serveren uit glas. Hetzelfde geldt ook voor de deelnemers. De boxen op de wagens moeten naar binnen gericht worden en mogen niet luider staan dan 95 decibel. Aan de inwoners die naar de stoet afzakken, vraagt de gemeente om geen rugzakken, glas of scherpe voorwerpen mee te nemen. Tenslotte zal de lokale politie op deze zondag opnieuw alcoholcontroles uitvoeren in en rond Rijkevorsel.