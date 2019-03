“Het geld kan niet beter besteed worden dan aan Ispahan” Familieorkest ‘Van Leuven’ schenkt opbrengsten slotconcert aan goed doel Toon Verheijen

25 maart 2019

14u43 0 Rijkevorsel De vzw Ispahan heeft een cheque van net geen 5.000 euro ontvangen van het familieorkest Van Leuven & Vrienden Combo. Het orkest bestond dit jaar 50 jaar maar heeft een slotorkest gegeven om definitief afscheid te nemen. De opbrengsten van hun slotconcert schenken ze nu aan de vzw Ispahan. Die zit zich in voor het begeleiden van palliatieve patiënten. “Enorm dankbaar, want ondanks subsidies en veel steun draaien we toch altijd met verlies.”

Het was 1969 toen in de schoot van de familie Van Leuven, een echte bakkersfamilie, want op het hoogtepunt telden ze maar liefst veertien bakkerijen (nu nog eentje in Halle-Zoersel), een harmonieorkest werd opgericht. Het orkest versierde zelfs enkele televisieoptredens in het legendarische Echo, zegt maar de Man Bijt Hond van vroeger. Nu vijftig jaar later zwijgen de instrumenten voor goed. In februari speelden ze hun slotconcert voor een uitverkochte zaal in ’t Centrum in Rijkevorsel. “Het slotconcert was intensief, ook wat betreft de voorbereiding met het repeteren en zo, maar het is een mooi afscheid geworden”, vertellen de leden van het Van Leuven & Vrienden Combo. “De 400 kaarten waren op een mum van tijd uitverkocht. Het doet deugd om op zo’n manier afscheid te nemen.”

Goed doel

Nog voor het optreden werd vastgelegd, hadden de Van Leuvens en hun vrienden besloten om wat het concert ook zou opbrengen alles weg te geven aan een goed doel. De keuze viel uiteindelijk op Ispahan die een cheque mochten ontvangen van net geen 5.000 euro. Een bedrag waar ze bij de Van Leuvens zelf ook niets van afwisten want de organisatie werd volledig gedaan door Ria Wilms van Toerisme Rijkevorsel en tegelijk ook vrijwilligster van Ispahan. “We hebben een jaarlijks budget van 800.000 euro waarvan iets meer dan de helft gesubsidieerd wordt, maar de rest moeten we proberen rond te krijgen met sponsoring en giften”, vertelt bestuurslid Frans Starckx. “Vorig jaar hadden we toch een tekort van 200.000 euro ondanks heel wat giften. Maar dat wil niet zeggen dat we patiënten weigeren. Jaarlijks begeleiden we meer dan 650 mensen, maar slechts de helft wordt dus gesubsidieerd. Daarom is elke gift klein of groot zo belangrijk. Ook met dit bedrag kunnen we dus weer enkele mensen helpen.”

Positieve inspectie

Ispahan werkt met een professioneel team van negen verpleegkundigen en binnenkort start ook een halftijdse psychologe. Drie huisartsen sturen de werken mee aan. Maar daarnaast draait de organisatie ook vooral op de inzet van een groep van een vijftigtal vrijwilligers. “We kregen recent een inspectie van de Vlaamse Gemeenschap en die waren heel positief”, klinkt het bij vrijwilligster Mieke Michielsen en Frans Starckx. “Dat doet ons wel deugd natuurlijk. Dat wil zeggen dat we toch goed bezig zijn. Het is best wel intensief, want ook de vrijwilligers moeten een degelijke opleiding krijgen. De begeleiding van palliatieve mensen is immers zwaar.” Bij het combo Van Leuven & Vrienden zijn ze blij een steentje te kunnen bijdragen. “Dit geld had niet beter besteed worden als we horen wat een goed werk deze mensen leveren.