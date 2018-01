"Gratis wifi, loungehoek en lederen zetels: onze luxebus heeft alles" Verhoeven Autocar doet forse investering voor 50ste verjaardag TOON VERHEIJEN

02u34 0 Toon Verheijen Rudy en Johan Verhoeven voor de splinternieuwe bus. Rijkevorsel Verhoeven Autocar, Cruise & Vliegvakanties blaast dit jaar vijftig kaarsjes uit. Het bedrijf lanceert daarom vijftig jubileumreizen waarbij de reizigers mogen plaatsnemen in twee luxe touringcars die eergisteren geleverd werden. Een investering van al snel meer dan 600.000 euro.

Het was eind jaren 60 dat Karel Verhoeven en Irma Anthonissen als jong koppel besloten om Reizen de Kempencars in Meer (Hoogstraten) over te nemen. René Van Bladel had immers geen opvolging. De twee autocars van het bedrijf vervoerden vooral schoolkinderen en personeel van bedrijven. Al snel kwamen er vijf bussen bij en legde het bedrijf zich meer en meer toe op uitstappen voor groepen en verenigingen. In de jaren 80 en 90 werd dan stilaan meer en meer de toeristische kaart getrokken na onder meer overnames van kleine autocarbedrijven en reisagentschappen.





"Vooral vanaf de jaren negentig hebben we voluit de kaart van het toerisme getrokken", vertellen de huidige zaakvoerders Johan en Rudy Verhoeven.





Toon Verheijen Een blik op de loungehoek.

90 bestemmingen

Ondertussen is Verhoeven een naam die tot ver buiten de grenzen van Rijkevorsel bekend is. Het bedrijf heeft zo'n 120 personeelsleden in dienst en biedt negentig reisbestemmingen aan. De hotels, de restaurants, de routes, het inplannen van rij- en rusttijden: alles wordt tot in de puntjes uitgedokterd. Terwijl het in de jaren 80 vooral gewone busreizen naar Spanje, Oostenrijk en Frankrijk waren, is het aanbod nu enorm uitgebreid.





Toon Verheijen De eerste bus van Kempencars in Meer waarmee het allemaal begon voor Verhoeven.

Bedevaartreizen

De bedevaartreizen waarmee Verhoeven ook een beetje groot is geworden, zijn gebleven. Maar nu zitten er zelfs cruises en vliegtuigvakanties bij waarbij dan op stopplaatsen de reis wordt verder gezet met de bus. "We zijn er van overtuigd dat er nog een toekomst is voor busreizen", vertellen de broers. "Vorig jaar vervoerden we 30.000 reizigers. Jaar na jaar stijgt dat aantal zelfs nog. We beseffen ook wel dat mensen ons niet nodig hebben om een hotelletje te boeken aan de Costa Brava ofzo. Daarom mikken we ook vooral op de rondreizen en de begeleide reizen. We zijn er ook van overtuigd dat mensen in de toekomst meer en meer hun eigen wagen aan de kant zullen laten om te reizen omdat het gewoon te duur wordt."





Als je vijftig jaar wordt, mag het 'feestje' al eens wat geld kosten. Daarom besloot Verhoeven te investeren in twee 'superior class' touringcars. Een bus met lederen zetels, allerlei snufjes om het reizigers zo comfortabel mogelijk te maken, een gezellige loungehoek met zes zitplaatsen met afzonderlijke televisieschermen, gratis wifi, usb-aansluitingen en nog allerlei snufjes. "Die bussen gaan we inzetten voor onze rondreizen en de vijftig jubileumreizen", vertellen de broers. "Als het een succes is, dan zullen er in de toekomst misschien nog volgen. In de bus is er plaats voor 40 passagiers. De zes zitplaatsen in de loungehoek worden niet verkocht." Dit weekend organiseert Verhoeven in zaal Populier in Zandhoven de kennismakingsdagen.