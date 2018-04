"Deze traditie moeten we in ere houden" EXTRA POLITIE EN GAS-BOETES MAAR 'POORTJE PIK' GAAT WEL DOOR TOON VERHEIJEN

27 april 2018

02u40 0 Rijkevorsel De politiezone Noorderkempen zal extra controleren en indien nodig zelfs GAS-boetes uitdelen tijdens 'Poortje Pik', in de nacht van 30 april op 1 mei. Bij dit traditionele gebruik worden alle spullen die onbewaakt rondslingeren rond huizen, meegenomen en op het marktplein gezet. "Maar vorig jaar liep het uit de hand", zegt de burgemeester.

Poortje Pik is een traditie die volgens de overlevering zou ontstaan zou om mensen erop attent te maken dat ze best niet te veel spullen los en onbewaakt laten rondslingeren rond hun huis. In de nacht van 30 april op 1 mei werden die spullen dan meegenomen en op het centrale marktplein gezet. Daar kon iedereen dan zijn spullen weer ophalen. Het gebruik is vooral gekend in Ravels, Baarle-Hertog en Rijkevorsel. Ravels en Baarle-Hertog voerden jaren geleden al een nultolerantie in omdat het de spuigaten uitliep. In Rijkevorsel liep het vorig jaar ook uit de hand, maar toch krijgen de deelnemers een tweede kans. "Er wordt al zoveel afgeschaft, zoals Zwarte Piet en kerstallen in gemeentehuizen", zucht burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA). "Laat ons nu eens proberen dit in ere te houden. Maar het moet wel anders dan vorig jaar."





Politie

Tijdens de nacht van 30 april op 1 mei zal de politie Noorderkempen nadrukkelijk aanwezig zijn in het dorpscentrum. De gemeente gaat ook de mobiele bewakingscamera's inzetten op het marktplein. "Iedereen moet zich aan de regels houden", vertelt Cuylaerts. "Vorig jaar zijn er een aantal zaken verdwenen. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Het is ook niet de bedoeling dat er spullen worden weggehaald naast of zelfs achter een woning. Als blijkt dat er dingen gestolen worden, dan zullen we de camerabeelden gebruiken om de daders te identificeren. Ook vandalisme is natuurlijk uit den boze. Indien er opzettelijke beschadigingen worden vastgesteld of als de bevelen en richtlijnen van de politie niet worden nageleefd, zal een GAS-boete opgelegd worden."





Uitgestorven





In Baarle-Hertog, waar het jaren geleden al de spuigaten uitliep, geldt nog altijd een nultolerantie. "Al zal er niet meer heel veel politie ingezet worden', zegt Leo Van Tilburg.





Uitgestorven

"Het was ooit een mooi gebruik, maar in de laatste jaren liep het dikwijls fout. Daarom hebben we toen beslist het niet meer toe te laten. Nu is het al vele jaren stil. Vorig jaar is er zelfs niets gebeurd. Het lijkt er echt op dat het bij ons is uitgestorven."





Ook in Ravels geldt een verbod, maar ook daar is het gebruik eerder een stille dood gestorven.