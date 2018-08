"Brand onder controle. Geniet maar weer van frisse ochtendbries" 21 augustus 2018

02u50 0 Rijkevorsel De lokale politie Noorderkempen riep inwoners van Rijkevorsel gisterenochtend op om ramen en deuren gesloten te houden. Aanleiding was een brand bij afvalverwerker Igean in Sint-Lenaerts (Brecht). Even later konden inwoners "terug genieten van de ochtendbries".

Op de Oostmalsebaan in Sint-Lenaert (Brecht) ontstond gisterochtend brand in een loods van afvalverwerker Igean. De brand ging gepaard met een gigantische rookpluim. Dat was voor de lokale politie Noorderkempen het signaal om inwoners van Rijkevorsel te waarschuwen. "Door een brand op de site van IGEAN in Brecht is er veel rookontwikkeling ontstaan die ook in de richting van Rijkvorsel voor hinder kan zorgen", verspreidde ze via haar Facebook-pagina. "Daarom vragen we aan de bewoners van Rijkevorsel om hun ramen en deuren dicht te houden, voornamelijk in de buurt van de vaart."





Tien brandweerkorpsen gingen ter plaatse om de brand bij Igean te bestrijden. De loods bevatte vooral grof vuil dat verzameld werd door containerparken in de regio. De brandweer moest het grootwatertransport opstarten om de vlammen onder controle te krijgen. "De brand is onder controle en de rookontwikkeling is opgelost. Iedereen kan dus terug genieten van de frisse ochtendbries", vervolgde de politie op Facebook.





Metingen wezen uit dat de rook niet giftig was. (JVN)