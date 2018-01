"Ben door oog van de naald gekropen" GEMEENTE LAAT ALLE BOMEN CHECKEN NA LEVENSGEVAARLIJK ONGEVAL TOON VERHEIJEN

20 januari 2018

02u42 0 Rijkevorsel Het gemeentebestuur van Rijkevorsel heeft het Agentschap Wegen en Verkeer met aandrang gevraagd om de bomen langs de Sint-Lenaartseweg allemaal te laten onderzoeken door een boomchirurg. De 71-jarige Louis Van De Mierop ontsnapte donderdag aan de dood toen een boom op zijn wagen viel. "We roepen onze inwoners op om de bomen in hun tuin te laten onderzoeken", zegt burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA).

De 71-jarige Louis Van De Mierop moest vrijdag toch nog altijd een beetje bekomen van zijn avontuur een dag eerder. Hij was op de terugweg naar huis toen plots een kleine tweehonderd meter voorbij de rotonde in het dorp van Rijkevorsel een grote eik naar beneden donderde. "Ik heb die absoluut niet zien vallen, maar plots stond mijn auto stil', vertelt Louis. "Ik weet dat er dan iemand gestopt is en iets heeft gezegd en dat daarna ook nog een brandweerman tegen mij aan het praten was, maar ik moet even 'weg' geweest zijn. Uiteindelijk hebben ze mij uit de wagen gekregen en naar het ziekenhuis gebracht. Ik heb een wonde bovenaan op mijn hoofd en ook wat gekneusde ribben, maar als het dat maar is... Ik heb achteraf de beelden gezien. Vijf seconden eerder en ik had het niet meer kunnen navertellen. Ik ben door het oog van de naald gekropen."





Niet goed geslapen

Heel goed heeft Louis naar eigen zeggen donderdagnacht niet geslapen. "Ik denk dat het nog wel wat nachten zal terugkomen", vertelt Louis. "En weer in de auto kruipen? Misschien wel, maar bij de minste wind blijf ik mooi binnen. Ik hoop wel dat de gemeente het initiatief neemt om alle bomen langs de Sint-Lenaartseweg te laten onderzoeken. Deze boom was echt rot. Hij is afgeknakt en niet gewoon omgewaaid.."





Onderzoek

Burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA) leeft mee met het slachtoffer en zijn famillie. "Ze hebben echt geluk gehad en uiteindelijk zijn we daar heel blij mee", vertelt Dorien. "Kort na het voorval heeft onze ambtenaar noodplanning het probleem al gesignaleerd. Onze technische dienst heeft al de nodige stappen ondernomen om AWV te signaleren ook de andere bomen langs de gewestweg te laten controleren. We willen ook wel een oproep doen naar onze inwoners om de bomen die op hun grond staan ook de laten onderzoeken door een deskundige want zo kunnen we in de toekomst veel problemen voorkomen."