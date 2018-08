Zinkgat door waterlek is weer opgevuld 22 augustus 2018

De grote verzakking in de Monseigneur Trudo Jansstraat in Zussen bij Riemst is sinds gisteren weer opgevuld. Zondag 12 augustus zakte daar een deel van de straat weg, door een groot lek in de waterleiding. Ook enkele huizen moesten halsoverkop geëvacueerd worden.





Vrachtwagens reden gisteren heen en weer om extra vulgrond aan te brengen. Er was een paar ton nodig om de krater in de rijbaan weer helemaal op te vullen.





Schuim ter versteviging

Hoewel het gat nu gevuld is, wordt de omgeving toch niet vrijgegeven. Ook de bewoners van vier woningen mogen nog altijd niet naar huis.





"De fundering onder de woningen is door het waterlek plaatselijk immers mee weggespoeld," zegt burgemeester Marc Vos van Riemst. "Daardoor is het gevaar op een instorting nog altijd niet geweken. We kunnen ook niet zomaar mensen naar binnensturen om de weggespoelde funderingen te herstellen, want dat zou veel te gevaarlijk zijn voor de arbeiders. Wel zal een firma hardwordend schuim via een slang naar binnen spuiten in de ondergrond. Vermoedelijk zal dat nog deze week gebeuren. Dat maakt dat de huizen opnieuw stabiel zullen zijn. Deskundigen kunnen dan daarna overgaan tot een inspectie. Of alle panden nog gered kunnen worden, zal dan pas duidelijk worden." (RTZ)