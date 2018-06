Zesdejaars leggen fietsexamen af 14 juni 2018

De zesdejaars uit alle lagere scholen van het land doen momenteel hun fietsexamen. Bij de gemeentelijke basisschool De Tol in Herderen namen zestien jongens en meisjes deel. Het fietsexamen maakt deel uit van de eindtermen die in het lager onderwijs gehaald moeten worden. De leerlingen legden in het dorp een parcours van goed twee kilometer af. Onderweg moesten ze laten zien of en in welke mate ze om een hindernis heen kunnen rijden, een andere fietser inhalen, naar rechts afslaan of dat ze in staat zijn correct en veilig een kruispunt oversteken. Langs de route werden ze beoordeeld door een agent en leraren van de school. "Ze scoorden goed op het behendigheidsparcours", zegt Pieter Boulogne, meester van het zesde leerjaar bij De Tol. "Ook het naar links afslaan waarbij ze hun arm moeten uitsteken, verliep grotendeels goed." Uit de fietsproef blijkt dat er nog werkpunten zijn. "Bij het afslaan gebeurt het dat ze de bocht afsnijden. Wat ook opvalt, is dat ze niet ver voor zich uit kijken. Hierdoor lopen ze het risico dat ze gevaren die om de hoek loeren niet op tijd kunnen zien", zegt meester Pieter. Het fietsexamen is een goeie test om na te gaan of de leerlingen de verkeersregels die ze in de klas hebben meegekregen ook in de praktijk kunnen toepassen. (LXB)