Zes jaar voor kinderverkrachter 23 februari 2018

De strafrechter in Tongeren veroordeelde F.P., een nu 77-jarige gepensioneerde onderwijzer uit Zemst, tot zes jaar gevangenis en ontzette hem voor een periode van vijf jaar uit zijn rechten omdat hij jarenlang zijn minderjarige kleindochter en nichtjes verkrachtte. Ook verschillende andere kinderen uit de familie werden seksueel zwaar aangepakt. Voor sommigen begon de jarenlange nachtmerrie toen ze amper 7 jaar waren. F.P. ging heel geslepen te werk om niet betrapt te worden. En meisje dat bij hem bleef overnachten werd pas aangerand wanneer zijn echtgenote nachtpost klopte in een hotel. Bij een ander slachtoffer wachtte hij tot haar broers buiten spelen waren. Een misbruikt nichtje trok eindelijk aan de alarmbel toen ze politie-opleiding volgde en mogelijk daardoor de moed kreeg om in actie te treden. Meteen werd duidelijk dat er meerdere slachtoffers waren. F.P. is aan de burgerlijke partijen in het totaal 42.000 euro schadevergoeding verschuldigd. (JEK)