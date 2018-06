WK-gekte nu al begonnen in Heiligenstraat 07 juni 2018

02u51 0 Riemst In de Heiligenstaat in Herderen, een straat waar slechts 25 huizen staan, slaat de WK- gekte nu al toe. "We zijn er helemaal klaar voor", liet Erik Mulleneers, één van de aanjagers van het voetbalfeest, horen.

"Voetbal brengt de buurt, die al goed samenhangt, nog meer bij elkaar", vertelt Erik. Hij en zijn vrouw Annick Streel zijn danig in de ban van de WK-gekte, dat het koppel speciaal naar Frankrijk is gereisd om flessen champagne en wijn in te slaan voor de WK- dagen op hun straat. Het WK is voor Alphonsine en haar man Herman Bastiaens het sein om de Rode Duivels-gadgets van zolder te halen, uit te pakken en op te hangen in de straat.





"We hebben ook een pak nieuwe atributen gekocht", bekende Alponsine. "We versieren er de straat mee." De straat mag best tot Rode Duivelsstraat omgedoopt worden. Tientallen grote vlaggen in zwart, geel en rood hangen tegen de ramen en gevels van de huizen. Truitjes van de spelers versieren de straat. Dwars over de straat hangen honderden vaantjes. Bij een feest horen verder ook drank en hapjes. "Ik maak stokjes met fruit in de kleuren van de Rode Duivels. Bij Erik Mulleneers wordt een WK- sfeerhut ingericht waar de buurt naar de matchen van de Duivels gaat kijken. In de straat woont een Nederlands koppel.





"Ik ben geen voetbalfan, maar ik supporter mee voor de Rode Duivels", liet Nadja Franssen, die uit Maastricht komt en drie jaar in de Heiligenstraat woont, weten. "Ik feest mee met de buren. Het is een gezellige bende", besloot ze.





(LXB)