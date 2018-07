Windenergieproject gepland aan E313 25 juli 2018

Limburg Win(d)t plant een nieuw windenergieproject in Riemst. Het betreft een inplanting van twee windturbines ten oosten van de autosnelweg E313 en gelegen ten zuidoosten van de afrit 32 - Tongeren. Daarom wordt er op dinsdag 31 juli een info-zitdag georganiseerd. Deze kan je doorlopend bezoeken van 16 tot 19 uur in Hotel Malpertuus. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 11 augustus. Eventuele opmerkingen en bezwaren over deze aanvraag omgevingsvergunning kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket of schriftelijk worden ingediend door middel van een aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs bij het college van burgemeester en schepenen, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst. (BVDH)