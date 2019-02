Wijnrestaurant op het land Jempi Welkenhuyzen

Hoeve Nekum, aan de Nekummerweg in Neercanne, op de grens met Kanne vormt van 25 mei tot en met 16 juni het decor voor een paviljoen tussen de wijngaarden, waar men van mooie regionale wijnspijs-creaties kan genieten.

Het paviljoen telt 175 couverts en men kan tussen 11 uur en 23 uur tafelen tussen de wijngaarden. Het pop up concept voorziet ook in een rondleiding op het wijngoed. Er wordt gewerkt op reservatie maar wandelaars of fietsers die komen ‘aanwaaien’ zijn eveneens welkom. De wijnen komen uit de beide Limburgen, waaronder Riemst, Maaseik en Voeren. Meubilair en tafelgerei zijn van Exporent Aartselaar en het interieur is gebouwd door de stageontwerpers van Tomorrow Land. Dit alles zorgt voor een zeer aparte beleving. Een 3-gangen menu kost 35 euro, maar men kan ook à la carte bestellen. Er wordt gewerkt met lokale ingrediënten. Voor de ‘lounge’ (60 p) is een typische barkaart. Betaling gebeurt ter plekke.

Het idee werd eerder al beproefd in Brabant, waar het pop up-paviljoen 7000 bezoekers telde. Info: wijnrestaurantophetland.nl