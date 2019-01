Wijnbouwpionier Jaap Van Rennes overleden Man van wijnkasteel in Genoelselderen werd 84 LXB

24 januari 2019

12u00 2 Riemst Jaap Van Rennes uit Genoelselderen bij Riemst, een pionier voor de professionele wijnbouw in Limburg en bij uitbreiding héél België, is overleden. Hij stierf als gevolg van een herseninfarct in ziekenhuis Vesalius in Tongeren. Jaap Van Rennes is 84 jaar geworden.

Jaap begon in 1990 met wijn verbouwen. In dat jaar verkocht hij zijn bedrijven in Nederland en ging hij met z’n echtgenoot en twee kinderen wonen in het kasteel van Genoelselderen. Daar ontstond zijn nieuwe passie. Samen met zijn toen 18-jarige dochter Joyce, plantte hij zijn eerste wijnranken op een terrein van een kleine halve hectare groot aan het kasteel. In al die tijd won Van Rennes aan bekendheid in de wijnwereld, waarna door zijn toedoen het domein nu beter bekendstaat als ‘het wijnkasteel van Genoelselderen’. Het wijndomein strekt zich tegenwoordig dan ook uit over 22 hectare.

Ondertussen is dochter Joyce in de voetsporen van haar vader getreden en maakt ze als erkende wijnexpert nu zelf wijn op het domein. “Hij wilde van bij het begin op een professionele manier wijn maken”, vertelt Joyce Van Rennes. “Hij heeft Genoelselderen en Riemst, maar vooral de wijn hier en in heel het land, op de kaart gezet.”

Pionier

Een groot succes. Meer nog, hij lag aan de basis van de expansie van de wijnbouw in onze contreien. “Papa was een ondernemer pur sang. Hij durfde risico’s nemen. Hij durfde het aan om hier als eerste professioneel wijn te gaan verbouwen”, zegt Joyce. “Veel collega’s die nu een eigen wijngaard hebben, zijn hier komen kijken hoe papa het voor mekaar kreeg. Hij was 56 jaar en nog jong. Hij had z’n bedrijven van de hand gedaan en geloofde in de wijnbouw”, klinkt het.

Autodidact

Jaap Van Rennes heeft geen wijnstudies gedaan zoals z’n dochter. Hij was een autodidact. “Hij ging over de wijnranken, ik maakte de wijn”, aldus Joyce Van Rennes. “Hij ging wel in de leer bij wijnboeren in Frankrijk en kende sowieso al veel van wijn, aangezien hij een wijnhandel had en véél wijn importeerde. Bovendien dronk hij ook zelf graag een glaasje”, zegt Joyce.

Op en rond het wijnkasteel heeft Jaap als gids honderden groepen rondgeleid. Steevast droeg hij daarbij een opvallende hoed die hem als wijnboer typeerde. Vooral zijn goedlachse en grappige, maar to the point, verhalen die hij tijdens rondleidingen vertelde aan de bezoekers, blijven in het geheugen van velen gegrift.

De uitvaart van Jaap Van Rennes vindt volgende week vrijdag plaats in de parochiekerk van Genoelselderen.