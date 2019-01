Wéér drie huizen onbewoonbaar na verzakking in Zussen: ook ouders vermoord meisje Gabby Hessels getroffen Toon Royackers en Xavier Lenaerts

24 januari 2019

20u22 0 Riemst Alwéér zijn drie huizen in het kleine dorpje ‘Zussen’ bij Riemst onbewoonbaar verklaard na een verzakking donderdagochtend. In augustus vorig jaar moesten ook al eens vier gezinnen geëvacueerd worden in de aanpalende Trudo Jansstraat, nadat een breuk in de waterleiding de ondergrond had weggespoeld. Deze keer lijkt een mysterieuze mergelgroeve de oorzaak te zijn van een verzakking aan de Misweg. Onder meer de ouders van de in 2007 vermoorde Gabby Hessels moesten halsoverkop hun woning verlaten.

Het was trouwens vader Hubert Hessels zelf die donderdag zag dat de ondergrond bij zijn buren plots was weggezakt. Ook in zijn huis waren al grote scheuren zichtbaar. Daardoor kon hij rechtstreeks in de kelder van zijn buurman kijken. Die buurman was donderdagochtend niet thuis. Meteen sloeg Hubert Hessels alarm bij de hulpdiensten. In de straat was bovendien een verdachte gasgeur waar te nemen.

“We hebben inderdaad kunnen vaststellen dat in één woning de ondergrond was weggezakt,” zegt officier Peter Vanspauwen van brandweerzone Oost Limburg. “Bovendien was duidelijk dat de gasleiding was meegesleurd. Uiteraard hebben we de omgeving geëvacueerd. In de loop van de namiddag heeft Infrax het gaslek gelukkig kunnen dichten. Intussen bleek dat niet alleen het bewuste huis zelf was verzakt. Het gaat om een gesloten bebouwing, waardoor ook tegen de muren van de twee aanpalende woningen grote scheuren verschenen. Om die reden zijn voorlopig de drie woningen onbewoonbaar verklaard.” De woning links werd al niet meer bewoond, de bewoner van het getroffen huis kan voorlopig bij zijn vriendin in Antwerpen terecht. Voor de familie Hessels werd donderdag onderdak gezocht in een bed & breakfast in Riemst.

Alwéér Zussen

“Heel pijnlijk dat Zussen nu weer getroffen wordt door zo een verzakking”, zegt ook burgemeester Marc Vos (CD&V). “Al zijn de omstandigheden deze keer toch wel anders dan in augustus. We zijn nog niet heel zeker, maar het lijkt er op dat de ondergrond is weggezakt in een onbekende, oude mergelgroeve. Normaal hebben we de ondergrondse gangen goed in kaart, maar we hadden geen weet dat er op deze plek ook één kon zijn. Toch lijkt het er op dat de kelder van deze woning deels in zo een groeve is gedonderd. Onze diensten gaan dat nu verder onderzoeken.”

De burgemeester riep donderdag de hele straat samen voor een overleg. “Het lijkt erop dat deze keer het wegdek zelf niét zal wegzakken en dat er geen verdere uitbreiding is. Wel wordt het voor het verkeer nu erg lastig. De vorige verzakking aan de Trudo Jansstraat is immers nog niet opgelost en nu moeten we dus ook deze Misweg afsluiten. Daarmee zijn de twee belangrijkste invalswegen van het dorp versperd. Het verkeer verloopt voorlopig via de kleinere verkavelingswegen. Toch denken we dat de Misweg mogelijk voor het weekend alweer kan worden opengesteld voor het verkeer.”

Niet bang

Buurtbewoner Hendrik Slangen woont al heel zijn leven in Zussen en kent de mergelgroeves als zijn broekzak. “Ik heb een tiental jaren geleden zelf zo een verzakking voor mijn eigen deur gehad. Heel vervelend. Of we nu niet bijzonder ongerust zijn? Bijlange niet. We kennen het probleem, en de mensen die hier wonen kennen het bijna allemaal. Maar de ondergrond blijft wel heel onstabiel, dat is nu eenmaal eigen aan deze mergelstreek. In het getroffen huis zijn onlangs zware verbouwingen geweest. Aannemers weten niet altijd dat de ondergrond zo kwetsbaar is. Mogelijk heeft dat de verzakking mee in de hand gewerkt?”