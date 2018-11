Wat een prijs! Pieter vliegt met Seaking naar Rode Neuzen Concert XL Redactie

29 november 2018

20u21 0 Riemst Pieter Boulogne (28), leraar in basisschool De Tol in Herderen (Riemst), is uitgeroepen tot winnaar van de nationale Rode Neuzen-wedstrijd. Hij mag meevliegen met de Seaking, wordt ‘gewinched’ en vertoeft tussen de vips op het Rode Neuzen Concert XL.

Mathias Coppens deed, na de finale van The Voice Kids op VTM, een oproep om deel te nemen aan de wedstrijd. Hiervoor volstond het om een sms met de vermelding ‘neuzen’ naar 4666 te sturen. Pieter Boulogne waagde zijn kans. Tot zijn grote verbazing zat hij met vier anderen in de finale. En nu is hij zelfs laureaat. Hij was de enige die de schiftingsvraag ‘hoe oud wordt Koen Wauters op vrijdag 30 november?’ correct beantwoordde. De Clouseau-zanger is dan 51 jaar, 2 maanden en 13 dagen oud. “Een pure gok", lacht Pieter. Het is de eerste keer in m’n leven dat ik aan een wedstrijd deelneem, en ik win meteen.”

Eerste vlucht

Vrijdagavond krijgt hij de beloning. Een Seaking zal hem in de buurt van z’n huis ophalen. “Het voelt surrealistisch aan”, vertelt Pieter. “Het is de allerlaatste burgervlucht met een Seaking, en mijn vriend Sam en ik mogen mee. Het is mijn doopvlucht, ik heb nog nooit met een heli meegevlogen.” De Seaking brengt Pieter Boulogne naar Park Spoor Noord in Antwerpen. “We worden vanuit de Seaking gewinched (uit de helikopter getakeld, red.) in een Dingo, een historisch legervoertuig”, legt Pieter uit. De eindbestemming is het Sportpaleis. Daar wonen Sam en Pieter het Rode Neuzen Concert XL bij. Dieter en zijn vriend worden daar als vips behandeld. “We mogen mee aan tafel met BV’s zoals Laura Tesoro, Nathalie Meskens, Jonas Van Geel en andere Vlaamse artiesten”, licht Pieter toe. Zijn klas is alvast in de wolken: de 17 leerlingen in het zesde leerjaar zullen vrijdagavond zeker naar VTM kijken om om hun leraar te spotten tijdens de Rode Neuzen-slotshow.