Wall of fame voor en met vrijwilligers onthuld

26 februari 2019

Aan zaal 't Paeynhuys in Riemst is een reuzegrote banner aangebracht om de vrijwilligers van de gemeente in de kijker te zetten. Het beeld moet ook nog meer mensen overtuigen zich op te geven als vrijwilliger.

Burgemeester Mark Vos (CD&V) mocht samen met schepen van Cultuur Marina Pauly de billboard onthullen. “Niet alleen deze week, maar het hele jaar door zetten vele vrijwilligers zich in voor anderen of binnen een vereniging”, zegt Vos. “Onze gemeente heeft 360 verenigingen en blijft hierdoor levendig en het bevordert de samenhang onder de mensen.” Uit een bevraging bij 2.000 inwoners van Riemst blijkt dat 70 procent onder hen geen vrijwilligerswerk doet. Hiervoor gaven ze meerdere redenen op. “Ze werden er nog nooit voor gevraagd. En een aantal weet niet waar ze zich moeten melden als vrijwilliger”, zegt Pauly.

Platform

Om daar nu aan tegemoet te komen, start het gemeentebestuur met een digitaal vrijwilligersplatform dat een dubbel doel heeft. “Daar brengen we vrijwilligers in contact met de verenigingen die vacatures hebben voor mensen die de handen uit de mouwen willen steken. Om het platform beter bekend te maken, hebben we een online versie ontwikkeld.”

Fysiek werd gisteren het platform uitgetest met een speeddate in ‘t Paenhuys. Daar kwamen goed 70 mensen op af: 40 mensen uit verenigingen en 30 kandidaat- vrijwilligers. Het gemeentebestuur organiseert ook vormingen voor verenigingen en vrijwilligers. De vormingen worden gegeven in samenwerking met Vormingplus Limburg. Meer info over het platform vind je op www.riemstvrijwilligt.be.