Vraag naar meer geldautomaten in plattelandsgemeente 11 april 2018

02u52 0 Riemst Als het aan Jan Noelmans, gemeenteraadslid voor Open VLD ligt, moeten exta bankautomaten geïnstalleerd worden in de plattelandsgemeente Riemst die 13 dorpen telt. Op de jongste gemeenteraad vroeg hij het schepencollege de nodige contacten en inspanningen te doen om meer automaten te plaatsen.

"Er doet zich nu de mogelijkheid voor dat de geldtransporteur G4S in dorpen waar geen bankautomaat staat of verdwenen is 150 automaten, los van de banken, wil installeren", stelde Noelmans. In Lissewege komt de eerste. Waarom stelt Riemst zich niet kandidaat?", aldus het raadslid.





"Door het sluiten van bankfilialen zijn heel wat automaten uit de dorpen verdwenen", vervolgde hij. "En de overgebleven automaten staan vandaag te ver verwijderd voor de mensen, niet in het minst voor ouderen en mensen die minder mobiel zijn. Een berekening leert dat het dorpscentrum van Kanne drie kilometer verwijderd ligt van de dichtsbijzijnde automaat. Voor de inwoners van Millen, Genoelselderen en Membruggen schommelt dat tussen de 4 en 4,5 kilomter. Voor elk van die dorpskernen zou een automaat een meerwaarde betekenen. Hierbij denken we aan Kanne waar heel wat horecazaken zijn en toeristen komen."





Davy Renkens, gemeenteraadslid voor de CD&V, ijvert voor de komst van een automaat in Kanne waar hij woont. "Zeven jaar geleden heb ik al actie gevoerd", liet hij weten. "Banken zijn niet bereid er een te plaatsen. k ben nu met een privé-firma aan het onderhandelen", besloot hij. De gemeente heeft zich geëngageerd contacten te leggen met G4S.





