Voordracht schepen Katja Onclin voor

rechter aan rechtbank Eerste Aanleg LXB

14 februari 2019

12u00 0 Riemst De kans is groot dat Mark Vos, de burgemeester van Riemst, moet uitkijken naar een vervanger voor Katja Onclin (39), een advocate van beroep en schepen van welzijn, gezondheid, senioren en ruimtelijke ordening. De schepen heeft zich vorig jaar kandidaat gesteld om rechter te worden aan de rechtbank van Eerste Aanleg in Limburg. Ze werd begin van de week voor het ambt voorgedragen bij de Hoge Raad voor Justitie. Het is nu aan federaal minister van justitie Koen Geens om haar te benoemen. Zelf wil Katja Onclin het vel van de beer niet verkopen vooraleer hij geschoten is. “Ik ga er niet over communiceren zolang de kogel niet door de kerk is”, reageert de politica uit Riemst. Zelfs op de vraag waarom ze rechter wenst te worden, blijft ze het antwoord schuldig.

Schepen

Wie Katja Onclin gaat opvolgen als ze straks de toga van rechter mag omdoen, is nog niet bepaald. Katja is in 2003, nu 15 jaar geleden, in de gemeenteraad gekomen. Zes jaar later werd ze voor het eerst schepen. Ze komt in de plaats van haar partijgenoot Hubert Cleuren. Na de verkiezingen in 2012 wordt ze zes jaar schepen, en nu is ze bezig aan een nieuwe termijn die kortstondig lijkt te gaan worden. Katja Onclin is 10 jaar lag ook voorzitter van het OCMW geweest.