Voetballen in... een gigantische luchtbel 19 april 2018

02u34 0

Tientallen kinderen beleefden op de Buitenspeeldag veel spelplezier aan de sporthal Op 't Reeck. En ze mochten zich nog eens vuil maken. Een topper onder het spelaanbod was de stormbaan waar de jongens en meisjes met schuim als ondergrond lekker konden glijden. Het natte pak namen ze er met de zomerse temperaturen voor de tijd van het jaar met plezier bij. Ook een wedstrijdje voetbal in grote, plastic luchtbellen was populair. Het was ook een leerrijke namiddag. Zo konden de kinderen onder begeleiding van Rumanzeis, de nieuwe scoutsgroep die in september dit jaar in het centrum van de gemeente met z'n werking start, leren sjorren.





(LXB)