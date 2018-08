Vlinderwerkdag van Natuurpunt 02 augustus 2018

Natuurpunt Riemst organiseert zaterdag tussen 9 en 16 uur een speciale 'Vlinderwerkdag'. "Kom naar onze natuurwerkdag tijdens het Grote Vlinderweekend en ervaar een dagje natuurbeheer tussen en voor onze kleurrijke vlinders. Dit doen we in samenwerking met Natuurmonumenten, Natagora en de JNM. 's Middags wordt een lunch voorzien", stelt de organisatie. Je kan best werkhandschoenen meenemen. Aanmelden doe je aan 'Onder de brug Avergat', meer info vind je op de facebookpagina van Natuurpunt Riemst. (BVDH)