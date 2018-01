Vikingen zetten Val-Meer in vuur en vlam 02u38 0 Mine Dalemans De deelnemers aan de fakkeltocht werden ondergedompeld in een fantasiewereld. Riemst Vzw 't Stupke organiseerde zaterdagavond naar aloude traditie het Vallers Vuur. Dit jaar werd de avond gekleurd door een veroveringstocht van stoere Vikingen. Zij zorgden ervoor dat een fantasiewereld 's avonds tot leven kwam.

Het Vallers Vuur begon met een geanimeerde fakkeltocht vol verhalen. Om 18.30 uur trokken de eerste wandelaars op pad. Zij werden verwikkeld in een strijd tegen de vijand en moesten op tocht door mysterieuze landen. Het uiteindelijke doel van het avontuur in de mythische wereld van Vikingen, was het laten ontbranden van het vreugdevuur.





Feesttent

Rond 20 uur volgde dan een speciale activiteit voor kinderen in de feesttent. Alle stoere vikingkrijgers genoten er na van een bewogen avond. Om 21 uur was er de spectaculaire vuurshow. Niet alleen werden de kerstbomen ritueel verbrand, er was ook een originele vuurshow en uiteraard een spetterend vuurwerk. Vanaf 22 uur konden mensen gezellig 'naborrelen' in de verwarmde feesttent of op de gezellige buitenkoer. Er kwamen uiteindelijk 499 mensen naar het evenement. De editie verliep zonder incidenten. (BVDH)