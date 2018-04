Vier jaar extra voor negeren rijverbod 18 april 2018

De politierechtbank in Tongeren veroordeelde een 33-jarige man uit Gingelom tot een boete van 3.200 euro (helft uitstel) en legde hem vier jaar rijverbod op omdat hij een eerder vervallen tot recht op sturen naast zich neerlegde.





Bij een controle, op 14 september vorig jaar in Riemst, bleek dat de dertiger eerder een rijverbod had opgelopen, maar zich desondanks in het verkeer begaf. Na die vier jaar moet de man de gebruikelijke proeven ondergaan evenals theoretische en praktische examens afleggen. (JEK)