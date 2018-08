Verzakte woningen nog altijd niet stabiel 16 augustus 2018

De woningen die sinds afgelopen weekend verzakt zijn langs de Mgr. Trudo Jansstraat in Zussen, na een groot waterlek, zijn nog altijd niet stabiel. Dat blijkt uit een onderzoek van stabiliteitsdeskundigen. Enkel de gevels zijn voorlopig beschermd met dwarsbalken.





De gevel van één woning stortte in het weekend al gedeeltelijk in, en ook de vloeren zijn er weggezakt. Gevreesd wordt dat als het getroffen middelste huis verloren is, dat ook de twee aanpalende woningen zullen invallen. "Ik heb er niet zo'n goed oog in," zegt eigenaar Benny Willems. Hij verblijft sinds zondag noodgedwongen op hotel met zijn gezin. "We hadden net alles een jaar geleden gerenoveerd. We delen een steunmuur met het getroffen huis. Onvoorstelbaar."





De vier gezinnen en een alleenstaande bejaarde kunnen nog niet terug. "De situatie blijft gevaarlijk", laat burgemeester Mark Vos verstaan. Buren, vrienden en familieleden zamelen kleren, schoenen en speelgoed in. Ook de vrije basisschool Den Dries uit Zussen helpt mee. "In de getroffen huizen wonen kinderen van onze school", stelt directeur Leo Jans. (RTZ)