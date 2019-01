Verzakking in kelder van woning

veroorzaakt gaslek, twee gezinnen geëvacueerd LXB

24 januari 2019

12u00 2 Riemst Vandaag op de middag werd op de Misweg in Zussen, deelgemeente van Riemst, een gaslek vastgesteld in een woning aldaar. Het lek is naar verluidt ontstaan door een verzakking in de kelder van het huis. “We vermoeden dat de verzakking is gebeurd in de buurt van een oude toegang tot een mergelgroeve”, verklaarde Mark Vos, de burgemeester van Riemst, op radio 3 Limburg. “De groeve is bij ons niet gekend”, vulde de burgervader aan die verder liet weten dat nog gezocht wordt naar de oorzaak van het gaslek en de verzakking.”

Uit voorzorg en omwille van de veiligheid heeft de burgemeester de opdracht gegeven om de gezinnen van twee woningen te laten evacueren. De getroffen gezinnen krijgen tot nader order onderdak bij familie of in logies die het gemeentebestuur voor hen ter beschikking stelt. Meteen na de melding van het gaslek zijn de hulpdiensten ter plaatse gekomen. Ook medewerkers van Infrax stapten af op de plek waar de verzakking is gebeurd en waar het gaslek is vastgesteld. Ze hebben de toevoer van gas in de leiding afgesloten. Hierdoor hebben een aantal gezinnen op de Misweg tijdelijk geen gas voor gebruik in de woningen. Infrax stelt alles in het werk om de gasleiding te herstellen en de gezinnen opnieuw te voorzien van aardgas.

Perimeter

Om veiligheidsredenen werd een perimeter ingesteld. Zo werd het bovenste gedeelte van de Misweg, meer bepaald tussen de Mergelstraat en de Hennestraat afgesloten voor alle verkeer. Er werd een omleiding voorzien langs de ruilverkavelingsweg, met name de Waterstraat en de Walenweg. Hier wordt éénrichtingsverkeer ingesteld. In de buurt van het voorval ligt ook de vrije basisschool Trudo in Zussen. Ouders werden in de gelegenheid gesteld om kinderen van school te halen.