Uniek werkstation in de steigers DAVY (37) START INTERIMKANTOOR VOOR MENSEN MET BEPERKING XAVIER LENAERS

27 februari 2018

02u52 0 Riemst Mensen met een beperking aan een volwaardige job helpen: met dat doel voor ogen start Davy Renkens (37) een interimkantoor voor personen met een arbeidsbeperking. "Ook zij willen én kunnen werken, maar krijgen daar weinig of geen kansen toe", laat de bedenker van het nieuwe, unieke initiatief optekenen.

De opstart van een werkstation voor mensen met een beperking komt niet uit de lucht gevallen. "Ik schrok van het groot aantal mensen met een arbeidsbeperking die nog altijd zoeken naar een geschikte job", legt initiatiefnemer Davy Renkens uit. In Vlaanderen gaat het om 6200 personen. In Limburg heeft 1 of 5 werkzoekenden een arbeidsbeperking. Wat hem nog meer verbaasde, was het uiterst hoge cijfer in z'n eigen gemeente en het naburige Bilzen. "Daar stelden we vast dat er nog 1200 mensen met een arbeidsbeperking zijn die nog altijd geen baan vinden", zegt Renkens.





Vraag en aanbod

Tijd voor actie, vond hij. Hij ging met z'n idee aankloppen bij de vzw Arbeidskansen, een vereniging die werkzoekenden nieuwe kansen wil bieden en ook ervaring heeft met personen met een beperking. Ook gaat Davy in zee met Azerti, die personen uit de doelgroep opleidt en begeleidt naar werk. "Juist omdat de cijfers in Riemst en Bilzen zo hoog zijn, zullen we in eerste instantie met het werkstation in beide gemeenten beginnen. "We zullen ook samenwerken met de lokale besturen. We willen vraag naar én aanbod van jobs bij elkaar brengen en bekijken in welke mate er een match bestaat", stelt Renkens. "We gaan op zoek naar jobs bij lokale overheden en private bedrijven. Bovendien gaan we de 1200 mensen voor wie we werken persoonlijk opzoeken. We peilen naar hun talenten en competenties, maar zullen hen uiteraard niet verplichten om een job te zoeken."





Subsidies

Het interimkantoor zal echter ook op de werkgever zelf focussen. "We zullen werkgevers overtuigen hen volwaardig werk in het reguliere arbeidscircuit aan te bieden, jobs waarvoor ze ook subsidies kunnen bekomen."





Het interimkantoor bewandelt nog een tweede piste. "We gaan ook diensten verlenen", licht Renkens toe. "We denken hierbij niet aan een klusjesdienst en we treden ook niet in concurrentie met het wijk-werk (lees: het vroegere PWA, Plaatselijk Werkgelengeheids Agentschap, red.). Er zijn nog genoeg mogelijkheden zoals onder andere het rondbrengen van koude maaltijden of het digitaliseren van bestanden. Ook hier rollen we dat project eerst uit in Bilzen en Riemst", bekent Renkens. Er wachten hem en zijn partners nog veel werk vooraleer het interimkantoor effectief van start kan gaan. "We zijn nu op zoek naar een ruimte waar we het werkkantoor kunnen in onder brengen. Verder werken we aan een erkenning van het werkstation. Zonder kunnen we niet aan de slag. Ook zoeken we naar organisaties die ons financieel willen ondersteunen. Extra partners zijn ten slotte ook welkom.