Ukkepuk stelt jonge kunstenaars tentoon 24 augustus 2018

Tijdens de zomervakantie hebben 42 kinderen van 6 tot 12 jaar - zoveel kindjes kwamen gemiddeld elke dag naar kinderopvang Ukkepuk in Herderen - werkjes gemaakt rond natuur en kunst. Gisteren mochten ze de resultaten tonen aan hun ouders, opa's, oma's, de burgemeester en schepen van Kinderopvang. Ze maakten werkjes van papier, karton, plastiek, hout, klei en glas, veelal met gerecycleerd materiaal. Sommige kinderen dompelden zich - letterlijk - volledig onder in hun kunst en maakten verfafprinten van hun handen en voetjes, anderen knutselden dan weer met zilverpapier en gsm-hoesjes een robot (mét ruimtestation) in elkaar. Over één ding waren alle families het eens: er zat véél creatief talent onder de Ukkepuk-bende.





(LXB)