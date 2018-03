Tweede bedrijfsbrand in twee dagen VUURZEE VERNIELT MAGAZIJN VAN SCHRIJNWERKERIJ MOORS TOON ROYACKERS

02u36 0 Riemst Voor de tweede keer deze week moesten zowat alle Limburgse brandweerkorpsen dinsdag uitrukken voor een zware bedrijfsbrand. Deze keer stond het magazijn van een schrijnwerkerij in lichterlaaie langs de Reeckervelt.

Toen de eerste ploegen van brandweerzone Oost Limburg kort na middernacht ter plaatse kwamen, bleek er al een hevige brand te woeden in het achterste gedeelte van interieurbedrijf Moors in het centrum van Riemst. Meteen werd groot alarm geslagen, en snelden vanuit de hele provincie extra tankwagens toe, om zeker voldoende bluswater te hebben. "Het magazijn van de schrijnwerkerij stond op dat moment al in lichterlaaie", zegt Frank Parthoens van brandweerpost Bilzen. "De vlammen waren zelfs voorbij een eerste betonnen tussenmuur geraakt richting werkhuis en bedreigden het hele pand. Gelukkig hebben we de brand in het werkhuis kunnen tegenhouden, maar het magazijn is grotendeels vernield, net als de machines die er stonden."





Het dak stortte in, en kwam er terecht bovenop de stapels hout. De brandweer moest daarom uren nablussen. Telkens weer laaiden de vlammen onder het puin op. Wat aan de oorzaak ligt van de brand, is voorlopig nog niet duidelijk.





De lokale politie sloot het Reeckervelt gisteren plaatselijk af voor alle verkeer. Brandweerlui waren er nog tot 's middags in de weer met nablussen. Het is al de tweede lange werkdag voor de Limburgse korpsen. Maandag ging nog een grote hangar met onder meer bouwmaterialen in de vlammen op langs de Lindestraat in Terkoest (Alken). Het gerechtelijk labo kwam gisteren met enkele deskundigen ter plaatse, om de oorzaak van de brand in Riemst te onderzoeken. Niets wijst voorlopig trouwens op kwaad opzet. Het onderzoek moet vooral alle pistes uitsluiten.





Werkhuis gevrijwaard

Het interieurbedrijf Moors opende pas zeven jaar geleden haar nieuwe gebouw op het bedrijvenpark in Riemst. De firma levert houtwerk zoals deuren, keukens en maatkasten en plaatst houten gevelbekleding. Ze werkten al aan verschillende bekende Limburgse gebouwen zoals het NAC in Houthalen-Helchteren of de Verdieping in Heusden-Zolder. "We zijn de brandweer erg dankbaar voor hun puike werk", zegt zaakvoerder Luc Moors van het interieurbedrijf. "Ons magazijn is weliswaar verloren, maar door hun inzet is ons werkhuis grotendeels gevrijwaard. We zullen wat vertragingen oplopen, maar we gaan toch proberen om zo snel mogelijk weer operationeel te zijn. We hebben de klanten dinsdag al zo goed als mogelijk op de hoogte gebracht."