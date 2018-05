Tunnel door mergelwand in Lacroixgroeve 12 mei 2018

Twee weken hebben arbeiders van een gespecialiseerde firma blokken mergel uit een metersdikke wand in de Lacroixgroeve gezaagd. Dat laatste mag je letterlijk nemen. Ze maakten met elektrische kettingzagen een tunnel die nu klaar is voor gebruik. Gisteren werden we ter plaatste rondgeleid door Mark Vos en Mike Lahaye, burgemeester en coördinator groeven van Riemst. Tijdens de werken werd in het plafond van de tunnel een breuk in de mergel vastgesteld. "Die zit er al miljoenen jaren", reageerde Mike Lahaye. Voor de stabiliteit en veiligheid werden stutten gestoken. Nu zondag start om 13 uur een geleide rondleiding in de Lacroixgroeve. (LXB)