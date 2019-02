Trucker die graafmachines niet vastbindt moet meteen 1.000 euro boete betalen Toon Royackers

25 februari 2019

13u17 0 Riemst Aan de Bistingerweg in Riemst heeft de politie zondag een vrachtwagen aan de kant gezet voor een controle. De trucker reed met twee kleine graafmachines in zijn laadbak.

Beide machines waren echter niet vast gemaakt met spanriemen of kettingen. Zelfs de laadbak van de vrachtwagen was niet voorzien voor een dergelijke beveiliging. De bestuurder uit Visé moest beide machines ter plaatse afladen en meteen 1.000 euro boete ophoesten. Op dezelfde weg zette de politie zondag nog een automobilist aan de kant. De bestuurder beschikte niet over een geldig rijbewijs en zijn auto was niet ingeschreven. Twee andere bestuurders kregen een waarschuwing omdat ze nog met een verouderd rijbewijs rondreden.