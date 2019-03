Toeristische website Riemst voortaan het Frans, Engels en Duits DSS

12 maart 2019

14u29 0 Riemst De gemeente Riemst ligt in het hart van de Euregio en is dus de perfecte uitvalsbasis voor buitenlandse toeristen om onze streek te verkennen. Om die anderstalige bezoekers nog beter van dienst te zijn, lanceert de gemeente haar toeristische website nu ook in het Frans, Engels en Duits.

“In 2017 werkten we voor het eerst samen met Duitse touroperators om Duitse toeristen aan te trekken. 6,5% van onze toeristen is afkomstig uit Duitsland. Maar ook Franse (2,7%) en Engelse (1,9%) gasten komen regelmatig overnachten bij één van onze logies,” zegt schepen van Toerisme Guy Kersten. “Om hen de nodige informatie aan te bieden, lieten we onze toeristische website vertalen.”

Wijnkasteel Genoels-Elderen

Het is niet zomaar dat Riemst buitenlandse toeristen aantrekt. De gemeente heeft heel wat te bieden, niet alleen het rustige plattelandsleven, maar ook unieke troeven zoals het Wijnkasteel Genoels-Elderen, de mergelgroeven en Belevingscentrum De Brug. Burgemeester Mark Vos: “Met gemiddeld 26.000 overnachtingen per jaar, staan we in de top 5 van Haspengouw. Op enkele minuten sta je vanuit Riemst in Hasselt, Luik of Maastricht. Die unieke ligging maakt van onze gemeente de ideale uitvalsbasis voor een vakantie in de Euregio. Onze gastvrije logiesuitbaters maken deze beleving helemaal af.”

Paalcamping

Bovendien vind je in Riemst heel wat bijzondere overnachtingsmogelijkheden. Denk maar aan de gezellige B&B’s en hotels, de vakantiehuizen voor het hele gezin of de prachtige hoeves. Binnenkort wordt ook een paalcamping geopend aan het Grootbos in Genoelselderen, voor de echte natuurliefhebbers. En met een beetje geluk fietsen we in het najaar ondergronds.